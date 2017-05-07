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WTA: Азаренко в рейтинге – 940-я, Шарапова – 258-я

08.05.2017 09:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко занимает 940-ю строчку рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Экс-первая ракетка мира сейчас занимается воспитанием сына и активно готовится к возвращению на корт. По словам Азаренко, ее возвращения в большой спорт может состояться уже этим летом на турнире в Стэнфорде.

Шарапова, которая вернулась в тур и ранее занимала 262-е место, поднялась на четыре позиции и стала 258-й. Накануне россиянка успешно стартовала на турнире в Мадриде, выиграв матч первого круга против представительницы Хорватии Мирьяны Лучич-Барони.

В первой десятке рейтинга ощутимое падение за неделю перенесла румынка Симона Халеп, которая переместилась с 4-го на 8-е место. Испанка Гарбинье Мугуруса заняла место Халеп, поднявшись на две позиции. По одной строчке прибавили британка Йоханна Конта и полька Агнешка Радваньская. Также в первую десятку рейтинга вернулась украинка Элина Свитолина.

Рейтинг WTA:

  1. (1). Серена Уильямс (США) — 7010 очков,
  2. (2). Ангелика Кербер (Германия) — 6945,
  3. (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5946,
  4. (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4627,
  5. (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4475,
  6. (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4425,
  7. (8). Агнешка Радваньская (Польша) — 4255,
  8. (4). Симона Халеп (Румыния) — 4206,
  9. (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4060,
  10. (12). Элина Свитолина (Украина) — 3955…

Что касается других белорусок, то Александра Саснович занимает 94-е место, Арина Соболенко — 116, Ольга Говорцова  — 141, Вера Лапко — 248.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко занимает 940-ю строчку рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого...

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Рейтинг WTA. Саснович – 94-я, Соболенко – 116-я, Азаренко – 940-я
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