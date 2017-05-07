|
WTA: Азаренко в рейтинге – 940-я, Шарапова – 258-я
08.05.2017 09:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко занимает 940-ю строчку рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.
Экс-первая ракетка мира сейчас занимается воспитанием сына и активно готовится к возвращению на корт. По словам Азаренко, ее возвращения в большой спорт может состояться уже этим летом на турнире в Стэнфорде.
Шарапова, которая вернулась в тур и ранее занимала 262-е место, поднялась на четыре позиции и стала 258-й. Накануне россиянка успешно стартовала на турнире в Мадриде, выиграв матч первого круга против представительницы Хорватии Мирьяны Лучич-Барони.
В первой десятке рейтинга ощутимое падение за неделю перенесла румынка Симона Халеп, которая переместилась с 4-го на 8-е место. Испанка Гарбинье Мугуруса заняла место Халеп, поднявшись на две позиции. По одной строчке прибавили британка Йоханна Конта и полька Агнешка Радваньская. Также в первую десятку рейтинга вернулась украинка Элина Свитолина.
Рейтинг WTA:
Что касается других белорусок, то Александра Саснович занимает 94-е место, Арина Соболенко — 116, Ольга Говорцова — 141, Вера Лапко — 248.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко занимает 940-ю строчку рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии