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Специалист по работе с болельщиками «Крумкачоў» Важник: «Пересадка фанатов? Руководство стадиона сказало, что на ребят поступают жалобы»

08.05.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Специалист по работе с болельщиками «Крумкачоў» Алексей Важник объяснил, почему на матче с «Шахтером» фанаты сидели не на привычном месте.

– Почему сегодня активные болельщики оказались не на привычном для себя месте за тренерской скамейкой, а на противоположной трибуне?

– На совещании перед игрой руководство стадиона неожиданно сказало, что на ребят поступают жалобы. С чего вдруг непонятно. С ними никогда не было никаких проблем. Парни заводили центр и, насколько знаю, претензий со стороны тренеров, что они постоянно кричат, никогда не было.

Я попросил показать хотя бы одну жалобу, но внятного ответа не последовало. Сославшись на регламент, оказывается, все фанаты должны сидеть на противоположной трибуне, наших парней переместили туда. Нас это не устраивает.

В перерыве подходили люди с центральной трибуны и интересовались, почему ребят отсадили, ведь они создают общее настроение. Будем делать все возможное, чтобы положительно решить вопрос и вернуть ребят обратно, – сказал Важник.

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Специалист по работе с болельщиками «Крумкачоў» Алексей Важник объяснил, почему на матче с «Шахтером» фанаты сидели не на привычном месте.

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