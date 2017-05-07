Александр Нойок: «Удивлен, что у некоторых есть предрассудки и страхи: не опасно ли русскоговорящим ехать во Львов? Это же бред»

Украинский полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок порассуждал о политической ситуации в стране.

«Сейчас на родине такая ситуация, когда все украинцы должны сплотиться и помогать друг другу. В Беларуси меня часто спрашивают: «Как там у вас ситуация?» Я прожил в Донецке девять лет, мои знакомые уходили воевать. Но ребята, которые были в зоне боевых действий, особо не рассказывают об этом.

Упоминая Украину, белорусы разделяют ее на Запад и Восток. Ни для кого не секрет, что в Украине есть разные ментальности — львовянина легко отличить от одессита. Знаю, что белорусы часто ездят отдыхать во Львов — для вас это недорогой вариант. Вы зарабатываете больше украинцев, но и цены в минских ресторанах на процентов 30 выше, чем в киевских.

Удивлен, что у некоторых есть предрассудки и страхи: не опасно ли русскоговорящим ехать во Львов? Это же бред: половина Украины общается на русском — и в Киеве, и в Херсоне многие люди используют русский или суржик — разговорный язык. Никогда в жизни у нас не было острого конфликта из-за языкового вопроса или национальной принадлежности. Моя мама — крымская татарка и мусульманка по вероисповеданию, отец — православный украинец, и все это спокойно сочетается в одной семье.

Мне нравится, что Беларусь выступает миротворцем в российско-украинском конфликте. Думаю, от этого может быть больше пользы, чем от того, если бы страна заняла чью-либо сторону. Все когда-то заканчивается: верю, как в сказке, что и на моей родине все будет хорошо», – сказал Нойок.