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Белорусы сыграли вничью с поляками в квалификации гандбольного чемпионата Европы

08.05.2017 10:43 — Новости Спорта | БелТА  
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сыграли вничью 27:27 с командой Польши в 4-м туре отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.Большую часть времени матча в Плоцке подопечные Юрия Шевцова выигрывали, завершив первый тайм с перевесом в два мяча - 15:13. После перерыва белорусы продолжали доминировать, но за две минуты до окончания встречи хозяева сумели выйти вперед 27:25. Белорусы не дрогнули и сумели выравнять положение за 40 секунд до финальной сирены. Поляки получили право на атаку и могли вырвать победу, но гости выстояли. Лучшим бомбардиром в составе белорусской дружины стал Борис Пуховский, забросивший 9 мячей, на 2 гола меньше в активе Владислава Кулеша.Сразу после поединка с белорусами главный тренер сборной Польши Талант Дуйшебаев подал в отставку, взяв на себя всю ответственность за провальное выступление в квалификации ЧЕ-2018. В домашней игре с белорусской дружиной поляки набрали первое очко, а до этого уступили в трех матчах подряд, в том числе 4 мая в Минске с разгромным счетом 23:32.В другом матче 4-го тура 2-й квалификационной группы сборная Сербии обыграла у себя дома румынскую команду - 27:22 (16:13) и вышла в лидеры.Турнирное положение перед двумя заключительными турами: Сербия - 6 очков, Беларусь - 5, Румыния - 4, Польша - 1.Календарь оставшихся встреч: 14 июня - Сербия - Польша; 15 июня - Румыния - Беларусь; 18 июня - Беларусь - Сербия, Польша - Румыния.Путевки в Хорватию, которая будет хозяином гандбольного Евро-2018, получат команды, которые займут 1-2-е позиции в 7 группах, а также лучшая сборная из занявших третьи места.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Большую часть времени матча в Плоцке подопечные Юрия Шевцова выигрывали, завершив первый тайм с перевесом в два мяча - 15:13. После перерыва белорусы продолжали...

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