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Андрей Сидоренко: «Канада выиграет у Беларуси в 4-5 шайб за счет класса игроков и хорошей реализации моментов»

08.05.2017 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-главный тренер национальной сборной Беларуси, челябинского «Трактора» и московского «Спартака» Андрей Сидоренко дал прогноз на матч чемпионата мира Беларусь — Канада.

«Команды к этому матчу подошли с разным настроением и турнирным положением. Канада вкатывается в чемпионат и при этом показывает результативную игру. А вот сборная Беларуси же, напротив, неудачно стартовала и находится не в лучшем психологическом состоянии.

Класс команд очень разный и команда Беларуси может достойно сыграть только за счёт самоотверженной игры и самоотдачи. На мой взгляд, 9 шайб на двоих команды не забросят, а значит нужно играть на «низ». Канада выиграет, думаю, в 4-5 шайб за счёт класса игроков, высоких скоростей и хорошей реализации моментов», – поделился мнением Сидоренко.

 
 
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Экс-главный тренер национальной сборной Беларуси, челябинского «Трактора» и московского «Спартака» Андрей Сидоренко дал прогноз на матч чемпионата мира Беларусь...

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