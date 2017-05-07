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Рене Фазель: «Путин не такой, каким его изображают на Западе. России нужно дать время, это молодое государство»

08.05.2017 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о российском хоккее и рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным. 

– Российская команда хорошо начала чемпионат мира. А вы хороший друг России. 

– В Германии много русских, и они, конечно же, сходят с ума от хоккея. Я даже скажу, что в России вид спорта номер 1 – это хоккей, а не футбол, хоть они и организуют чемпионат мира в следующем году. У них много звезд, да и президент страны сам выходит на лед. Я впервые побывал в России в 1981 году, еще в качестве судьи. Их гостеприимство является уникальным, если у тебя есть друг в России – это на всю жизнь. 

– Из-за вашей дружбы с Путиным вы подвергались критике. Как защищаетесь?

– Я не знаю такого Путина, каким его принято изображать на Западе. Это очень вежливый и учтивый человек. Я познакомился с ним в 2000 году, когда чемпионат мира проходил в Санкт-Петербурге. С тех пор у нас хороший контакт. Мое мнение таково: России нужно дать время. Это молодое государство, которое не может сразу быть совершенным, – сказал Фазель. 

 
 
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Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о российском хоккее и рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

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