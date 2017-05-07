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Футболисты "Нафтана" потерпели пятое поражение в чемпионате Беларуси
08.05.2017 11:05 — Новости Спорта | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты новополоцкого "Нафтана" потерпели пятое поражение в матчах чемпионата Беларуси, на забив пока ни одного мяча, сообщает корреспондент БЕЛТА.В домашнем поединке 6-го тура против жодинского "Торпедо-БелАЗа" новополочане очень хотели набрать первые зачетные баллы и открыть счет забитым голам, но этого вновь не произошло. За 3 минуты до финального свистка форвард жодинцев Егор Зубович поразил ворота Дмитрия Аснина - 1:0.Гости добились побед еще в двух воскресных играх - гродненский "Неман" в Могилеве победил местный "Днепр" со счетом 3:0. После первого тайма гости выигрывали с минимальным перевесом благодаря голу Романа Локтионова, а в самой концовке поединка Павел Савицкий и Ярослав Яроцкий забили еще два мяча. Солигорский "Шахтер" на поле ФК "Минск" встречался со столичными "Крумкачамi" и выиграл 2:0 благодаря голам Павла Рыбака и Николая Януша.Результаты встреч, состоявшихся ранее:5 мая:"Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест) - 3:1,"Витебск" - "Городея" - 0:0.6 мая:"Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 0:6,"Слуцк" - "Минск" - 2:0,"Динамо" (Минск) - "Гомель" - 1:0.Положение в группе лидеров после 6 туров: БАТЭ - 14 очков (разница мячей - 13-4), "Слуцк"- 13 (10-4), "Шахтер" - 13 (7-1), "Динамо" (Минск) - 12 (6-2), "Торпедо-БелАЗ" - 11 (6-6).Список лучших бомбардиров возглавляет Александр Макась ("Торпедо-БелАЗ"), забивший 4 мяча.Матчи следующего тура состоятся 10 и 11 мая.-0-
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В домашнем поединке 6-го тура против жодинского "Торпедо-БелАЗа" новополочане очень хотели набрать первые зачетные баллы и открыть счет забитым голам, но этого...
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