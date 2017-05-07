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«Нафтан» после 6-го тура опустился на последнее место по средней посещаемости в чемпионате Беларуси
08.05.2017 11:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Нафтан» опустился на последнее место по средней посещаемости в чемпионате Беларуси. Новополоцкий «Атлант» собирает под своими сводами в этом сезоне около 443 зрителей на игре.
Лидируют по этому показателю брестское «Динамо», БАТЭ и «Гомель».
Средняя посещаемость 6-го тура составила 1768 человек.
Наибольший интерес вызвали противостояния «Днепр» – «Неман» (3500) и «Славия» – БАТЭ (3400).
Меньше всего зрителей зафиксировали в играх «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ» (400), «Ислочь» – «Динамо» Брест (820).
Остальные матчи тура собрали следующую аудиторию: «Витебск» – «Городея» (1920), «Крумкачы» – «Шахтер» (1500), «Слуцк» – «Минск» (1400) и «Динамо» Минск – «Гомель» (1200).
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«Нафтан» опустился на последнее место по средней посещаемости в чемпионате Беларуси.
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