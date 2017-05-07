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Хоккеисты Франции разгромили финнов на чемпионате мира, Латвия обыграла словаков
08.05.2017 11:47 — Новости Спорта | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной игровой день 81-го чемпионата мира по хоккею принес несколько неожиданных результатов, сообщает корреспондент БЕЛТА.Главной сенсацией стала крупная победа одних из хозяев планетарного форума французов над вице-чемпионами мира финскими хоккеистами - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Это первая в истории виктория хоккейной сборной Франции над финнами. В этой игре отлично сыграл голкипер французов Флориан Арди, отразивший 42 броска из 43. В другом воскресном матче команд группы В чемпионы планеты канадцы в Париже уверенно переиграли хоккеистов Словении 7:2 (3:0, 3:1, 1:1). Защитник команды Канады Тайсон Бэрри забросил одну шайбу и отдал 3 голевых паса, выйдя в лидеры бомбардирской гонки: 6 очков (2 шайбы + 4 передачи). Хоккеисты сборной Швейцарии переиграли накануне норвежцев с сухим счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).Сегодня канадцы будут экзаменовать белорусских хоккеистов, которые потерпели два поражения - от финнов (2:3) и чехов (1:6). Прямая трансляция матча Беларусь - Канада начнется в 17.10 на телеканале "Беларусь 1". Финские и чешские хоккеисты сегодня встретятся между собой (21.05, "Беларусь 5"). Положение команд группы В после двух туров: Канада - 6 очков, Швейцария - 5, Франция - 3, Чехия - 3, Норвегия - 3, Финляндия - 3, Словения - 1, Беларусь - 0.В Кельне, где соревнуются команды группы А, вторую победу подряд одержала сборная Латвии, взявшая верх над Словакией - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В стартовом туре латвийская дружина была сильнее датчан - 3:0 и сейчас возглавила турнирную таблицу. Российские хоккеисты крупно обыграли итальянцев - 10:1 (2:0, 3:1, 5:0), американцы разгромил датчан - 7:2 (3:1, 3:1, 1:0). Турнирное положение в группе А: Латвия - 6 очков, Россия - 5, Швеция - 4, Германия - 3, США - 3, Словакия - 2, Италия - 1, Дания - 0. Сегодня здесь состоятся две встречи: Германия - Россия (17.05, "Беларусь 5"), США - Швеция (21.10, "Беларусь 2").-0-
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Главной сенсацией стала крупная победа одних из хозяев планетарного форума французов над вице-чемпионами мира финскими хоккеистами - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
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