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Белорусская биатлонистка победила в экстремальной гонке Bison Race

08.05.2017 12:02 — Новости Спорта | БелТА  
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Кристина Ильченко победила в гонке на выносливость Bison Race, посвященной Дню Победы. Турнир проходит 7-9 мая в республиканском горнолыжном центре "Силичи", сообщает корреспондент БЕЛТА.Биатлонистка, выступившая в младшей возрастной группе среди женщин, преодолела дистанцию в 7 км с 31 препятствием за 1 час 18 мин. 18 сек. В забеге также приняли участие биатлонисты Александр Дорожко, Мария Панфилова и Дарья Блашко, которая заняла второе место в Bison Race в прошлом году. В прошедшей гонке она финишировала 8-й. Мария Панфилова - 6-я. В забеге среди мужчин Александр Дорожко занял 28-е место из 114 стартовавших.На старт забега вышли 58 участниц. Всего же за три соревновательных дня с 7 по 9 мая планируется участие около 1 тыс. любителей здорового образа жизни.Bison Race представляет собой смесь трейлового бега и кроссфита. Участник должен за минимальное время преодолеть трассу, на которой размещаются искусственные (барьеры, электрический ток, горки, гладиаторы, переноска тяжестей) и природные (овраги, болота, озера) препятствия.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Кристина Ильченко, выступившая в младшей возрастной группе среди женщин, преодолела дистанцию в 7 км с 31 препятствием за 1 час 18 мин. 18 сек.

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