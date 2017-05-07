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Московский "Спартак" в 10-й раз стал чемпионом России по футболу
08.05.2017 12:32 — Новости Спорта | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Спартака" в 10-й раз завоевали титул чемпионов России. В последний раз спартаковцы выигрывали национальное первенство в 2001 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.Юбилейное золото спартаковцы обеспечили себе за 3 тура до окончания турнира. В 27-м туре премьер-лиги футболисты "Спартака" победили на своем поле "Томь" с минимальным счетом 1:0 благодаря пенальти в исполнении Квинси Промеса. Этой победы для завоевания золотых наград подопечным итальянского наставника Массимо Карреры было недостаточно, однако помог питерский "Зенит". Команда Мирчи Луческу еще могла конкурировать со "Спартаком" в борьбе за первое место, но неожиданно уступила на своем поле грозненскому "Тереку" 0:1 и выбыла из чемпионской гонки. Зенитовцы опустились на 3-е место, пропустив вперед московский ЦСКА. Армейцы под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко переиграли в Перми футболистов местного "Амкара" - 2:0. Сейчас в активе "Спартака" 63 очка, ЦСКА отстает на 10 баллов, у "Зенита" 52 очка. Кроме этих команд теоретические шансы попасть в призовую тройку имеет еще "Краснодар", у которого 45 зачетных баллов. В последнем туре краснодарцы со счетом 0:1 уступили гостях "Оренбургу", в составе которого выступали белорусы - Михаил Сиваков и Станислав Драгун провели весь матч, а Павел Нехайчик вышел на замену в середине второй половины игры. Футболисты "Оренбурга" ведут борьбу за право остаться в элитном дивизионе российского чемпионата. Их конкурентами являются тульский "Арсенал", обыгравший у себя дома "Ростов" 1:0, махачкалинский "Анжи", который сегодня сыграет на своем поле с московским "Локомотивом", а также "Урал" и самарские "Крылья Советов", чей очный поединок пройдет сегодня в Екатеринбурге. Сейчас "Урал" и "Анжи" имеют по 29 очков, у "Оренбурга" на 3 балла меньше, 24 очка у "Арсенала", 22 балла в активе "Крыльев Советов". Один из неудачников премьер-лиги уже известен - это "Томь", у которой всего 14 зачетных баллов. Две последние команды премьер-лиги уступят свои места двум лучшим клубам второго дивизиона российского первенства (ФНЛ) - московскому "Динамо" и "Тосно". Команды, которые финишируют на 13-м и 14-м местах, сразятся в стыковых поединках с 3-й и 4-й дружинами ФНЛ, где осталось провести еще 3 тура.-0-
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Юбилейное золото спартаковцы обеспечили себе за 3 тура до окончания турнира. В 27-м туре премьер-лиги футболисты "Спартака" победили на своем поле "Томь" с...
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