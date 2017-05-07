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Сборная Беларуси проиграла Канаде все 11 официальных матчей с общей разницей 10:63

08.05.2017 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборная Беларуси в рамках ЧМ-2017 сыграет с канадцами.

До этого все 11 официальных матчей между этими командами завершались победой Канады. Общая разница забитых и пропущенных шайб 10:63.

На последних чемпионатах мира в 2015 и 2016 годах белорусы потерпели от «кленовых листьев» разгромные поражения со счетом 0:9 и 0:8 соответственно.

Единственная победа Беларуси над Канадой была одержана на «Кубке Полесья» в 2007 года – 9:2.

Напомним, сегодняшняя встреча начнется в 17.15 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 1».

 
 
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Сегодня сборная Беларуси в рамках ЧМ-2017 сыграет с канадцами.

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