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Сборная Беларуси проиграла Канаде все 11 официальных матчей с общей разницей 10:63
08.05.2017 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси в рамках ЧМ-2017 сыграет с канадцами.
До этого все 11 официальных матчей между этими командами завершались победой Канады. Общая разница забитых и пропущенных шайб 10:63.
На последних чемпионатах мира в 2015 и 2016 годах белорусы потерпели от «кленовых листьев» разгромные поражения со счетом 0:9 и 0:8 соответственно.
Единственная победа Беларуси над Канадой была одержана на «Кубке Полесья» в 2007 года – 9:2.
Напомним, сегодняшняя встреча начнется в 17.15 по белорусскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь 1».
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Сегодня сборная Беларуси в рамках ЧМ-2017 сыграет с канадцами.
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