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Максим Мирный и Томми Хаас вышли во второй круг теннисного турнира в Мадриде

08.05.2017 13:13 — Новости Спорта | БелТА  
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и немецкий теннисист Томми Хаас победно стартовали на престижном турнире категории "Премьер" в Мадриде (призовой фонд - 5,4 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.В первом раунде парного разряда на грунтовых кортах испанской столицы Мирный и Хаас одолели испанско-сербский тандем Фернандо Вердаско / Ненад Зимонжич - 4:6, 6:4, 10:5. Теперь в матче 1/8 финала белорусско-германский дуэт встретится с испанской парой Фелисиано Лопес / Марк Лопес.В женском одиночном разряде успешно начала выступление экс-первая ракетка планеты россиянка Мария Шарапова. В стартовом поединке она переиграла хорватскую теннисистку Марьяну Лучич-Барони - 4:6, 6:4, 6:0. Следующей соперницей Шараповой будет канадская спортсменка Эжени Бушар. Для Марии Шараповой это второй турнир после 15-месячной допинговой дисквалификации. Ранее в Штутгарте она сумела дойти до полуфинала, в котором уступила Кристине Младенович из Франции.Соревнования в Мадриде финишируют 14 мая.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В первом раунде парного разряда на грунтовых кортах испанской столицы Мирный и Хаас одолели испанско-сербский тандем Фернандо Вердаско / Ненад Зимонжич - 4:6, 6:4, 10:5.

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