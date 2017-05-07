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Беларусь – Канада. Андрей Костицын пропустит матч

08.05.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборная Беларуси проведет третий поединок в рамках ЧМ-2017. Соперник – Канада.

Стало известно, что игру пропустят защитник Владимир Денисов и нападающий Андрей Костицын.

Напомним, вчера главный тренер Беларуси Дэйв Льюис сообщал, что участие Костицына-старшего в игре под вопросом.

Встреча начнется в 17.15 по белорусскому времени, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 1».

 

Сегодня сборная Беларуси проведёт свой третий матч на Чемпионате мира. На этот раз соперником станет сборная Канады, начало матча в 17.15 по белорусскому времени. Андрей Костицын и Владимир Денисов не примут участия в игре, место в рамке доверят Михаилу Карнаухову

 
 
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Сегодня сборная Беларуси проведет третий поединок в рамках ЧМ-2017.

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