Беларусь – Канада. Андрей Костицын пропустит матч

Сегодня сборная Беларуси проведет третий поединок в рамках ЧМ-2017. Соперник – Канада.

Стало известно, что игру пропустят защитник Владимир Денисов и нападающий Андрей Костицын.

Напомним, вчера главный тренер Беларуси Дэйв Льюис сообщал, что участие Костицына-старшего в игре под вопросом.

Встреча начнется в 17.15 по белорусскому времени, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 1».