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Беларусь – Канада. Андрей Костицын пропустит матч
08.05.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси проведет третий поединок в рамках ЧМ-2017. Соперник – Канада.
Стало известно, что игру пропустят защитник Владимир Денисов и нападающий Андрей Костицын.
Напомним, вчера главный тренер Беларуси Дэйв Льюис сообщал, что участие Костицына-старшего в игре под вопросом.
Встреча начнется в 17.15 по белорусскому времени, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 1».
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