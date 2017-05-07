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Кубок Беларуси по гандболу среди мужских команд будет разыгран в Гомеле 13-14 мая

08.05.2017 14:04 — Новости Спорта | БелТА  
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8 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Кубок Беларуси по гандболу среди мужских команд будет разыгран в Гомеле 13-14 мая, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.За почетный трофей будут бороться сильнейшие гандбольные дружины страны, добившиеся этого права по итогам предварительных стадий соревнований. В их числе БГК им. Мешкова (Брест), СКА (Минск), "Гомель" и "Кронон" (Гродно).Полуфинальные игры пройдут 13 мая. На переоборудованной площадке Ледового дворца в 15.00 сойдутся "Кронон" и БГК им. Мешкова. Матч "Гомеля" и СКА начнется в 17.30.Победители полуфиналов выявят сильнейшего в решающей встрече за Кубок Беларуси, которая запланирована на 14 мая и начнется в 15.30. Этой игре будет предшествовать поединок за 3-е место, которое разыграют неудачники полуфиналов. Обладателем почетного трофея в прошлом году был брестский клуб, который в финальном поединке обыграл минских армейцев со счетом 27:23 (14:12).-0-
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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За почетный трофей будут бороться сильнейшие гандбольные дружины страны, добившиеся этого права по итогам предварительных стадий соревнований. В их числе БГК им....

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