Кучук признан лучшим тренером Лиги Пари-Матч в 28-м туре

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук признан Всеукраинским объединением тренеров по футболу (ВОФТ) лучшим в 28-м туре Лиги Пари-матч.

Белорусский специалист получил от экспертов организации средний балл 4,6 по пятибальной шкале.

В 28-м туре «Сталь» обыграла «Карпаты» (2:1), которым руководит еще один белорусский специалист Олег Дулуб.

Напомним, ВОФТ основано в 2016 году. Его президентом является заслуженный тренер Украины Николай Павлов. Лучших тренеров тура во всех лигах президиум объединения начал называть с весенней части сезона-2016/17.