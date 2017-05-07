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Кучук признан лучшим тренером Лиги Пари-Матч в 28-м туре

08.05.2017 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Стали» Леонид Кучук признан Всеукраинским объединением тренеров по футболу (ВОФТ) лучшим в 28-м туре Лиги Пари-матч.

Белорусский специалист получил от экспертов организации средний балл 4,6 по пятибальной шкале.

В 28-м туре «Сталь» обыграла «Карпаты» (2:1), которым руководит еще один белорусский специалист Олег Дулуб.

Напомним, ВОФТ основано в 2016 году. Его президентом является заслуженный тренер Украины Николай Павлов. Лучших тренеров тура во всех лигах президиум объединения начал называть с весенней части сезона-2016/17.

 

 
 
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Главный тренер «Стали» Леонид Кучук признан Всеукраинским объединением тренеров по футболу (ВОФТ) лучшим в 28-м туре Лиги Пари-матч.

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