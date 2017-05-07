|
Батищев и Холодинский станут гостями сегодняшнего выпуска «Время футбола»
08.05.2017 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в 19.30 на телеканале «Беларусь 5» выйдет новый выпуск программы «Время футбола».
«Сегодня у нас в гостях два Александра. Александр Батищев расскажет о бомбардирских успехах в «Крумкачах», а Александр Холодинский поведает о первой победе «Ислочи». Отличные собеседники!
Пойдет разговор и о минском «Динамо». Репортаж со стадиона «Трактор» – разумеется. Но и откровенный мужской разговор с Петром Качуро – не пропустите! Редко, когда говорят так прямо и честно обо всем, что происходит в столичном клубе.
Как «Слуцк» забрался на второе место – специально для нашей программы расскажет Егор Колесник. Что за сенегальцы приехали в Мозырь – интервью с Исса Ндойе. Все итоги 6 тура высшей лиги Беларуси – совсем скоро!» – написал Ходасевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 19.30 на телеканале «Беларусь 5» выйдет новый выпуск программы «Время футбола».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии