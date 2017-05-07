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Мадрид (WTA). Второй круг. Шарапова сыграет с Бушар, Кузнецова – с Риск, Каролина Плишкова выбыла
08.05.2017 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге турнира в Мадриде Мария Шарапова сыграет с Эжени Бушар.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
6 – 14 мая 2017
Premier Mandatory
Призовой фонд – 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
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Во втором круге турнира в Мадриде Мария Шарапова сыграет с Эжени Бушар.
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