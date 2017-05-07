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Мадрид (WTA). Второй круг. Шарапова сыграет с Бушар, Кузнецова – с Риск, Каролина Плишкова выбыла

08.05.2017 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге турнира в Мадриде Мария Шарапова сыграет с Эжени Бушар.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

6 – 14 мая 2017

Premier Mandatory

Призовой фонд – 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Анжелик Кербер (Германия)  Катерина Синякова (Чехия)
6:21:63:3
Дата проведения
8 мая, 12.46
Онлайн матча

 

Эжени Бушар (Канада)  Мария Шарапова (Россия)
Дата проведения
8 мая, 19.00
Онлайн матча

 

Сайсай Чжэн (Китай)  Ван Цян (Китай)
Дата проведения
10 мая,
Онлайн матча

 

Элисон Риск (США)  Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
8 мая, 14.40
Онлайн матча

 

Доминика Цибулкова (Словакия)  Осиан Доден (Франция)
Дата проведения
10 мая,
Онлайн матча

 

Лорин Дэвис (США)  Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
8 мая, 15.20
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Кэтрин "СиСи" Беллис (США)
Дата проведения
10 мая,
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия)  Мисаки Дои (Япония)
Дата проведения
10 мая,
Онлайн матча

 

Лаура Зигемунд (Германия)  Коко Вандевей (США)
Дата проведения
10 мая,
Онлайн матча

 

Карла Суарес-Наварро (Испания)  Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
8 мая, 20.30
Онлайн матча

 

Саманта Стосур (Австралия)  Мариана Дуке-Марино (Колумбия)
Дата проведения
10 мая,
Онлайн матча

 

Роберта Винчи (Италия)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
10 мая,
Онлайн матча

 

Тимеа Бачински (Швейцария)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
10 мая,
Онлайн матча

 

Юханна Ларссон (Швеция)  Ирина Бегу (Румыния)
Дата проведения
10 мая,
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Лара Аррубаррена (Испания)
Дата проведения
8 мая, 16.10
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Каролина Плишкова (Чехия)
6:36:3
Дата проведения
8 мая, 11.09
Онлайн матча
 
 
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Во втором круге турнира в Мадриде Мария Шарапова сыграет с Эжени Бушар.

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