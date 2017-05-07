Беларусь – Канада. Карнаухов займет место в воротах, Карабань и Воробей дебютируют на ЧМ

Стал известен состав сборной Беларуси на матч ЧМ-2017 против Канады.

Беларусь: Карнаухов (Трус); Коробов – Лисовец, Павлович – Стась – Лингле; Хенкель – Шинкевич, Кулаков – Ковыршин – С.Костицын; Граборенко – Евенко, Демков – Волков – Дрозд; Когалев – Шарангович – Стефанович; Воробей, Карабань.

Матч Беларусь – Канада начнется в 17.15 по белорусскому времени. Tribuna.com проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Денисов и Андрей Костицын пропустят матч с канадцами.