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Беларусь – Канада. Карнаухов займет место в воротах, Карабань и Воробей дебютируют на ЧМ

08.05.2017 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав сборной Беларуси на матч ЧМ-2017 против Канады.

Беларусь: Карнаухов (Трус); Коробов – Лисовец, Павлович – Стась – Лингле; Хенкель – Шинкевич, Кулаков – Ковыршин – С.Костицын; Граборенко – Евенко, Демков – Волков – Дрозд; Когалев – Шарангович – Стефанович; Воробей, Карабань.

Матч Беларусь – Канада начнется в 17.15 по белорусскому времени. Tribuna.com проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Денисов и Андрей Костицын пропустят матч с канадцами.

 
 
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Стал известен состав сборной Беларуси на матч ЧМ-2017 против Канады.

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