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Беларусь – Канада. Карнаухов займет место в воротах, Карабань и Воробей дебютируют на ЧМ
08.05.2017 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси на матч ЧМ-2017 против Канады.
Беларусь: Карнаухов (Трус); Коробов – Лисовец, Павлович – Стась – Лингле; Хенкель – Шинкевич, Кулаков – Ковыршин – С.Костицын; Граборенко – Евенко, Демков – Волков – Дрозд; Когалев – Шарангович – Стефанович; Воробей, Карабань.
Матч Беларусь – Канада начнется в 17.15 по белорусскому времени. Tribuna.com проведет
Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Денисов и Андрей Костицын
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Стал известен состав сборной Беларуси на матч ЧМ-2017 против Канады.
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