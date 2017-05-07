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Дэйв Льюис: «В игре с Канадой надеемся на наших лидеров»

08.05.2017 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от матча с Канадой на ЧМ-2017, который начнется сегодня в 17.15.

«В обеих проведенных встречах все было хорошо до тех пор, пока мы не начинали отходить от системы. В третьем периоде матча с чехами нам пришлось нелегко. Даже завладев численным преимуществом в начале, реализовать появившийся шанс не удалось.

В прошлом матче мы позволили сопернику непозволительно много бросать по воротам. Удаления – вот что дает сопернику возможность нагружать нашего голкипера. Мы должны этого избегать.

В матче с Канадой мы надеемся на наших лидеров, ждем, что они смогут повести команду вперед. Участие во встрече примут также и совсем молодые ребята. Главное для них, перебороть волнение, которое может захлестывать поначалу», – сказал Льюис.

Напомним, в игре не примут участие форвард Андрей Костицын и защитник Владимир Денисов.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от матча с Канадой на ЧМ-2017, который начнется сегодня в 17.15.

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