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Дэйв Льюис: «В игре с Канадой надеемся на наших лидеров»
08.05.2017 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от матча с Канадой на ЧМ-2017, который начнется сегодня в 17.15.
«В обеих проведенных встречах все было хорошо до тех пор, пока мы не начинали отходить от системы. В третьем периоде матча с чехами нам пришлось нелегко. Даже завладев численным преимуществом в начале, реализовать появившийся шанс не удалось.
В прошлом матче мы позволили сопернику непозволительно много бросать по воротам. Удаления – вот что дает сопернику возможность нагружать нашего голкипера. Мы должны этого избегать.
В матче с Канадой мы надеемся на наших лидеров, ждем, что они смогут повести команду вперед. Участие во встрече примут также и совсем молодые ребята. Главное для них, перебороть волнение, которое может захлестывать поначалу», – сказал Льюис.
Напомним, в игре не примут участие форвард Андрей Костицын и защитник Владимир Денисов.
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от матча с Канадой на ЧМ-2017, который начнется сегодня в 17.15.
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