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Гандболистки "Гомеля" в третий раз подряд стали обладательницами Кубка Беларуси
08.05.2017 17:10 — Новости Спорта | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" в третий раз подряд стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.В решающем поединке кубкового розыгрыша на площадке оршанского спорткомплекса "Олимпиец" гомельчанки победили в дополнительное время спортсменок "БНТУ-БелАЗа", представляющих Минскую область, со счетом 36:32. Первый тайм финальной игры завершился вничью - 14:14, вторая половина встречи закончилась со счетом 29:29, а в овертайме успех был на стороне действующих чемпионок и обладательниц Кубка страны. Лучшей в составе победительниц стала Оксана Артамонова, которая 13 раз поразила ворота соперниц. У проигравших больше других отличились Лилия Артюхович и Анастасия Мазго, забросившие по 7 мячей. В двух предыдущих сезонах в финалах также встречались эти команды, и тогда гомельские гандболистки оба раза выигрывали почетный трофей.Бронзовые награды нынешнего розыгрыша Кубка Беларуси завоевали гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье", победившие в матче за 3-е место бобруйскую "Березину" - 34:30.По итогам "Финала четырех" были названы лучшие игроки команд Анна Редька ("Гомель"), Анастасия Мазго ("БНТУ-БелАЗ"), Елена Алексеюк ("Виктория-Берестье"), Карина Синякова ("Березина").Теперь квартет участников кубкового турнира проведет серии матчей за награды 25-го национального чемпионата. Гандболистки "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа" будут сражаться за чемпионский титул, брестчанки и бобруйчанки поспорят за бронзу. Серия за золото стартует 12 мая в Гомеле, первый поединок за 3-е место пройдет 13 мая в Белыничах. Обе медальные серии продлятся до трех побед одной из команд.-0-
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В решающем поединке кубкового розыгрыша на площадке оршанского спорткомплекса "Олимпиец" гомельчанки победили в дополнительное время спортсменок "БНТУ-БелАЗа",...
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