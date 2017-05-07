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ЧМ-2017. Болельщики сборной России облили пивом Хагера, который травмировал Мозякина
08.05.2017 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче против сборной Германии на ЧМ-2017.
Нанес повреждение Мозякину нападающий Патрик Хагер, которому судьи выписали удаление до конца игры.
После этого Хагер ушел со льда и болельщики российской команды с трибун облили его пивом.
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Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче против сборной Германии на ЧМ-2017.
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