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ЧМ-2017. Болельщики сборной России облили пивом Хагера, который травмировал Мозякина

08.05.2017 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче против сборной Германии на ЧМ-2017.

Нанес повреждение Мозякину нападающий Патрик Хагер, которому судьи выписали удаление до конца игры.

После этого Хагер ушел со льда и болельщики российской команды с трибун облили его пивом.

 

 
 
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Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче против сборной Германии на ЧМ-2017.

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