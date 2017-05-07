Рене Фазель: «Я большой поклонник идеи ЧМ с 12 командами, это сделало бы турнир потрясающе интересным»

Президент ИИХФ Рене Фазель признался, что ему интересна идея проведения ЧМ с участием 12 команд. Сейчас в турнире участвует 16 сборных.

– В ближайшие годы чемпионат мира в элитном дивизионе будет, по сути, главным турниром планеты ввиду большого количества энхаэловцев. Нет ли планов сократить количество участников до 12, как на Олимпиаде?

– Знаете, я большой поклонник идеи с 12 командами. Это сделало бы турнир потрясающе интересным. Идеальный вариант. Но чисто политически будет неимоверно сложно провести такое сокращение. Расширить будет во много раз проще, чем сократить, хотя расширение мы не рассматриваем. Все возможно, но в данном случае возникнут большие трудности.

– Само собой, что далеко не все федерации поддержат подобное решение. Но, как я понимаю, мнение федераций с топ-сборными имеет больший вес, чем остальных?

– Тут еще такой фактор, что это многое упростит, снизит затраты. Будет не 10 матчей, а максимум восемь. По пять в группе, дальше плей-офф. Уровень в целом будет повыше, что может спровоцировать больший интерес.

Если сделать два дивизиона по 12 команд – это могло бы даже принести больше пользы. И сделать оба турнира весьма привлекательными. С другой стороны, при 16 участниках есть свои плюсы. Скажем, Южная Корея выбилась сейчас в элитный дивизион.

При формате с 12 командами это было почти невозможно. Надо рассмотреть все плюсы и минусы, изучить опыт пяти последних лет. Если можно что-то улучшить – надо улучшать.

Другое дело, что есть еще вопрос маркетинга. Наш партнер в этой области ратует за 16 участников, поскольку хочет продавать телеправа в как можно большее количество стран. Правда, при серьезном переформатировании прав на дивизион IA могут стать более привлекательными, – рассказал Фазель.