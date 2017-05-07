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Беларусь крупно проиграла Канаде на Чемпионате мира по хоккею

08.05.2017 19:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею потерпела крупное поражение от команды Канады на Чемпионате мира в Париже, сообщает Sputnik. 

Матч Беларусь — Канада в рамках третьего тура группового раунда Чемпионата мира состоялся в понедельник на парижской AccorHotels Arena. Игра завершилась со счетом 0:6 (0:1, 0:2, 0:3). Точными бросками по воротам Михаила Карнаухова отметились Брэйден Пойнт (6-я и 55-я минуты), Натан Маккиннон (25, в большинстве; 36), Джефф Скиннер (48) и Клод Жиру (51). 

Следующий матч подопечные Дэйва Льюиса проведут 10 мая против Швейцарии, канадцы днем позже сразятся с французами.

Напомним, на нынешнем мировом первенстве белорусская сборная провела три матча и во всех трех потерпела поражение: от Финляндии (3:2), от Чехии (1:6) и от Канады (0:6). Таким образом, команда занимает последнее место в группе В — 0 очков. У "кленовых" после трех встреч — девять. 

В параллельном матче группы А в Кельне Германия — Россия победу праздновали россияне со счетом 3:6. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы не набрали ни одного очка в трех матчах и замыкают группу В, "кленовые" выиграли все три поединка.

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