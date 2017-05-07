При Льюисе сборная Беларуси проиграла Канаде три матча подряд с общей разницей 0-23

Сборная Беларуси в рамках групповой стадии ЧМ-2017 проиграла Канаде (0:6).

Таким образом, наша команда при Дэйве Люисе проиграла канадцам три матча подряд с общей разницей 0:23.

В 2015-м году Беларусь проиграла Канаде 0:9 и в 2016-м уступили со счетом 0:8.

10 мая сборная Беларуси встретится со Швейцарией.