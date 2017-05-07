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При Льюисе сборная Беларуси проиграла Канаде три матча подряд с общей разницей 0-23
08.05.2017 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси в рамках групповой стадии ЧМ-2017 проиграла Канаде (0:6).
Таким образом, наша команда при Дэйве Люисе проиграла канадцам три матча подряд с общей разницей 0:23.
В 2015-м году Беларусь проиграла Канаде 0:9 и в 2016-м уступили со счетом 0:8.
10 мая сборная Беларуси встретится со Швейцарией.
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Сборная Беларуси в рамках групповой стадии ЧМ-2017 проиграла Канаде (0:6).
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