Cборная Беларуси в 4-й раз в истории начала чемпионат мира с трех поражений подряд

Сборная Беларуси в рамках групповой стадии ЧМ-2017 проиграла Канаде (0:6).

Таким образом, наша команда в 4-й раз в истории начала чемпионат с трех поражений подряд.

В 2003-м у нашей команды разница 1-9 в первых трех встречах (Канада 0:3, Швеция 1:2, Латвия 0:4). По итогам ЧМ-2003 Беларусь покинула элитный раунд. На ЧМ-2011 разница 3-10 в первых трех встречах (Канада 1:4, Швейцария 1:4 и Франция (1:2 Б). Наша команда по итогам ЧМ-2011 заняла 14-е место.

На ЧМ-2016 разница шайб в первых трех играх: 5-20 (Финляндия 2:6, США 3:6, Канада 0:8) и 12-е место по итогам чемпионата мира.

10 мая на ЧМ-2017 Беларусь сыграет со Швейцарией.