Петр Качуро: «В «Динамо» все идет от Гуренко. Он многое говорит за спиной. Я его не уважаю»

Бывший игрок минского «Динамо» Петр Качуро поделился мнением об увольнении Сергея Боровского с поста главного тренера минского «Динамо», а также прокомментировал назначение Сергея Гуренко на этот пост.

«Очень всегда переживаю за «Динамо». Можно сказать, что за клуб чуть не умер на футбольном поле. Хотелось бы, чтобы этот клуб добивался самых высоких результатов. Но пока в структуре клуба интриги, подставы друг друга, кляузничество. Вот это все время присутствует. Пока это будет – ничего не поменяется. Хоть придет Трапаттони, то все равно будут эти вопросы.

Мне жаль Сергея Владимировича Боровского, но я изначально знал, что так будет и кого готовят на главного тренера.

Когда снимали Рашовича я боролся за то, чтобы ему дали до конца сезона поработать. Но уже тогда начинались как обычно в «Динамо» подводные течения, интриги, рассказы о том, что тренируются не так, не тех игроков ставим и так далее. Ничего нового. К сожалению, это произошло с Рашовичем и сейчас сняли Боровского. Я знаю, откуда это идет. Это все шло от Сергея Витальевича Гуренко. Каждую игру он рядом с руководством. То не так, это не так. К сожалению, в «Динамо» это происходит постоянно.

Гуренко умеет интриговать. Много за спиной говорит о людях того, что в глаза он, к сожалению, не может сказать. Он не поменялся с тех пор, когда он был в сборной. Так же отзывался о нем и Валик Белькевич. К сожалению, эти качества не есть хорошо. Да, Гуренко поиграл. Он вроде бы футбольный человек. Но вот эти качества… Мне они очень не нравятся. И поэтому я не могу сказать, что он мой партнер в жизни и по сборной. Я его за эти качества не уважаю. Дай бог, чтобы у него все получилось. Но с этим бы человеком я бы в разведку не пошел.

Когда с Юрием Александровичем произошла ситуация. Мы все знаем какая. И Гуренко пригласил Муслин в помощники в сборную Сербии, то я сразу сказал, что невозможно сидеть на двух стульях. Ему надо определяться. Но, к сожалению, директор считает, что он очень серьезный специалист, он нужен клубу, что он может быть и там, и там. Но такого не бывает», – сказал Качуро в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».