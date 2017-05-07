ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петр Качуро: «Селимов обзывает футболистов тупыми и трусами. Ты работаешь в футбольном клубе и так отзываешься об игроках?»

08.05.2017 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший игрок и тренер минского «Динамо» Петр Качуро поделился мнением о гендиректоре команды Алиме Селимове.

«Селимов? Когда я с ним познакомился, то пересмотрел отношение. Он мне заявлял, что все футболисты трусы. А потом коснулось, что нужно было пригласить футболиста на просмотр и ему нужно было оплатить билет. И была фраза от Селимова: «Эти тупые нищеброды». Как ты так работаешь в футбольном клубе и так отзываешься о футболистах? Поэтому очень много вопросов, очень много», – сказал Качуро в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший игрок и тренер минского «Динамо» Петр Качуро поделился мнением о гендиректоре команды Алиме Селимове.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Петр Качуро: «В «Динамо» все идет от Гуренко. Он многое говорит за спиной. Я его не уважаю»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика