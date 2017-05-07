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Петр Качуро: «Селимов обзывает футболистов тупыми и трусами. Ты работаешь в футбольном клубе и так отзываешься об игроках?»
08.05.2017 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший игрок и тренер минского «Динамо» Петр Качуро поделился мнением о гендиректоре команды Алиме Селимове.
«Селимов? Когда я с ним познакомился, то пересмотрел отношение. Он мне заявлял, что все футболисты трусы. А потом коснулось, что нужно было пригласить футболиста на просмотр и ему нужно было оплатить билет. И была фраза от Селимова: «Эти тупые нищеброды». Как ты так работаешь в футбольном клубе и так отзываешься о футболистах? Поэтому очень много вопросов, очень много», – сказал Качуро в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».
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Петр Качуро: «Селимов обзывает футболистов тупыми и трусами. Ты работаешь в футбольном клубе и так отзываешься об игроках?»
Бывший игрок и тренер минского «Динамо» Петр Качуро поделился мнением о гендиректоре команды Алиме Селимове.
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