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«Спорт-Экспресс»: «Зенит» решил уволить Луческу по окончании сезона
08.05.2017 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу покинет свой пост, утверждает «Спорт-Экспресс».
Сообщается, что вчерашнее поражение от «Терека» стало последней каплей для руководства петербургского клуба.
Румынский специалист доработает с командой до конца сезона, но затем соглашение с ним будет расторгнуто. Не исключено, что его сменит другой иностранец – Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.
Луческу работает в «Зените» с лета 2016 года.
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Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу покинет свой пост, утверждает «Спорт-Экспресс».
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