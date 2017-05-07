«Спорт-Экспресс»: «Зенит» решил уволить Луческу по окончании сезона

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу покинет свой пост, утверждает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что вчерашнее поражение от «Терека» стало последней каплей для руководства петербургского клуба.

Румынский специалист доработает с командой до конца сезона, но затем соглашение с ним будет расторгнуто. Не исключено, что его сменит другой иностранец – Паулу Соуза или Чезаре Пранделли.

Луческу работает в «Зените» с лета 2016 года.