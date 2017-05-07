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Андрей Стась: «Матч с Канадой показал, на каком уровне мы находимся по сравнению с сильными командами. Разница на табло»
08.05.2017 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Беларуси Андрей Стась после поражения от Канады (0:6) на ЧМ-2017 отметил, что добиться большего не позволила разница в классе.
– Очень больно?
– Да. Но больше потому, что матч показал, на каком уровне мы находимся по сравнению с сильными командами. Разница на табло.
– Она почти такая же, как и по итогам игры с чехами...
– Меж тем разница есть: сегодня мы фактически сами прибили себя невынужденными удалениями. Продолжим в том же духе – будет очень сложно добиться какого-то приемлемого результата. Да и детские ошибки неплохо бы быстрее изжить.
– Понятно, что мы не собирались играть против Канады первым номером. На что был расчет?
– Как можно плотнее действовать в средней зоне и строго в зоне обороны. Не терять соперников на синей линии. До первого перерыва более или менее справлялись. Потом именно из-за невнимательности на синей получили минимум пару шайб.
– У участника прошлогоднего чемпионата нет сейчас ощущения «дежа вю»?
– Сложно сказать. Да и не время нам сейчас заниматься сравнениями. Нужно быстрее делать работу над ошибками и не допускать их в дальнейшем. Слишком часто нас за них наказывают. И слишком много значат следующие матчи.
– Математикой еще не занимаетесь?
– Нет, очки и варианты не просчитываем. По крайней мере, я этим не занимаюсь. Просто понимаю, что будет означать для нас следующий матч против швейцарцев, – сказал Стась.
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Андрей Стась: «Матч с Канадой показал, на каком уровне мы находимся по сравнению с сильными командами. Разница на табло»
Нападающий сборной Беларуси Андрей Стась после поражения от Канады (0:6) на ЧМ-2017 отметил, что добиться большего не позволила разница в классе.
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