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Андрей Стась: «Матч с Канадой показал, на каком уровне мы находимся по сравнению с сильными командами. Разница на табло»

08.05.2017 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Беларуси Андрей Стась после поражения от Канады (0:6) на ЧМ-2017 отметил, что добиться большего не позволила разница в классе.

– Очень больно?

– Да. Но больше потому, что матч показал, на каком уровне мы находимся по сравнению с сильными командами. Разница на табло.

– Она почти такая же, как и по итогам игры с чехами...

– Меж тем разница есть: сегодня мы фактически сами прибили себя невынужденными удалениями. Продолжим в том же духе – будет очень сложно добиться какого-то приемлемого результата. Да и детские ошибки неплохо бы быстрее изжить.

– Понятно, что мы не собирались играть против Канады первым номером. На что был расчет?

– Как можно плотнее действовать в средней зоне и строго в зоне обороны. Не терять соперников на синей линии. До первого перерыва более или менее справлялись. Потом именно из-за невнимательности на синей получили минимум пару шайб.

– У участника прошлогоднего чемпионата нет сейчас ощущения «дежа вю»?

– Сложно сказать. Да и не время нам сейчас заниматься сравнениями. Нужно быстрее делать работу над ошибками и не допускать их в дальнейшем. Слишком часто нас за них наказывают. И слишком много значат следующие матчи.

– Математикой еще не занимаетесь?

– Нет, очки и варианты не просчитываем. По крайней мере, я этим не занимаюсь. Просто понимаю, что будет означать для нас следующий матч против швейцарцев, – сказал Стась.

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Нападающий сборной Беларуси Андрей Стась после поражения от Канады (0:6) на ЧМ-2017 отметил, что добиться большего не позволила разница в классе.

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