Олег Евенко: «Игра с Канадой? Тяжело играть в своей зоне два периода, а потом надеяться в третьем все исправить»

Защитник сборной Беларуси Олег Евенко прокомментировал поражение от Канады (0:6) в матче группового раунда чемпионата мира-2017.

– Тяжело играть в своей зоне два периода, а потом надеяться в третьем все исправить. Тем более когда у тебя канадские соперники. И уж тем более мало шансов, когда получаешь столько удалений. Мало того, что теряешь силы в меньшинстве, так еще и все звенья перемешиваются.

– Ты также удалялся. Фол, считаешь, был оправданным?

– Если удаляешься в ситуации, когда команда и так отбивается «четыре на пять», об оправданности речи не идет изначально. Хотя мне показалось, что в моем случае и фола-то не было. Канадца я точно не задел, но получил за высоко поднятую.

– Может, мы тактически были готовы к этому поражению, понимая, что против Канады все равно ловить нечего?

– Это как же: вышли проигрывать, чтобы выиграть потом? Глупости, так не бывает. У нас был стандартный план на игру, стандартные установки при действиях во всех зонах и любых ситуациях. Другой вопрос, как справились.

– Нет сейчас неприятного ощущения, что Петербург-2016 повторяется?

– Нет.

– В чем же разница?

– Надеюсь, она будет во второй части предварительного этапа, – сказал Евенко.

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