Михаил Грабовский: «Делаю все, чтобы вернутся, руководство «Айлендерс» надеется на возвращение, но контакта особого нет»

Нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский рассказал о сроках своего возвращения.

«Физическое состояние сейчас лучше, хотелось бы уже играть хоккейные матчи, но пока не получается. Контракт с клубом действует еще год, я предпринимаю все усилия, чтобы восстановиться и руководство надеется на мое возращение, но контакта особого нет. Как есть, так есть», – сказал Грабовский в эфире «Беларусь 5».