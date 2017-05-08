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Михаил Грабовский: «Делаю все, чтобы вернутся, руководство «Айлендерс» надеется на возвращение, но контакта особого нет»
08.05.2017 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский рассказал о сроках своего возвращения.
«Физическое состояние сейчас лучше, хотелось бы уже играть хоккейные матчи, но пока не получается. Контракт с клубом действует еще год, я предпринимаю все усилия, чтобы восстановиться и руководство надеется на мое возращение, но контакта особого нет. Как есть, так есть», – сказал Грабовский в эфире «Беларусь 5».
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Михаил Грабовский: «Делаю все, чтобы вернутся, руководство «Айлендерс» надеется на возвращение, но контакта особого нет»
Нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский рассказал о сроках своего возвращения.
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