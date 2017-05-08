ЧМ-2017. Гурков выбыл из борьбы за медали на предварительной стадии

11-кратный чемпион мира Виталий Гурков выбыл из борьбы за медали на домашнем чемпионате мира по муай-тай, который проходит в минском Дворце спорта.

На предварительной стадии турнира Виталий Гурков проиграл по очкам бойцу из Португалии Диого Каладу (28:29).