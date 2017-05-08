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ЧМ-2017. Гурков выбыл из борьбы за медали на предварительной стадии
09.05.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
11-кратный чемпион мира Виталий Гурков выбыл из борьбы за медали на домашнем чемпионате мира по муай-тай, который проходит в минском Дворце спорта.
На предварительной стадии турнира Виталий Гурков проиграл по очкам бойцу из Португалии Диого Каладу (28:29).
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11-кратный чемпион мира Виталий Гурков выбыл из борьбы за медали на домашнем чемпионате мира по муай-тай, который проходит в минском Дворце спорта.
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