Антонио Конте: «Нужно постараться стать чемпионами в следующей игре. Мы заслужили это»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о победе над «Мидлсбро» (3:0).

«Мы должны быть довольны. Мы провели отличную игру. Мои игроки показали приверженность, хорошую работу ради трех очков. На этой стадии было важно победить и использовать поражение «Тоттенхэма».

Сейчас остался следующий шаг до титула. Нам нужно отдохнуть и подготовиться к «Вест Бромвичу».

Это мой первый сезон в Англии, в сложном чемпионате. Я рад за своих игроков, они это заслужили. Мы показываем, что заслужили победить в премьер-лиге.

Нужно постараться стать чемпионами в следующем матче. «Вест Бром» захочет провести с нами хорошую игру, но мы будем готовы», – сказал Конте в эфире BBC.