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Антонио Конте: «Нужно постараться стать чемпионами в следующей игре. Мы заслужили это»

09.05.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о победе над «Мидлсбро» (3:0).

«Мы должны быть довольны. Мы провели отличную игру. Мои игроки показали приверженность, хорошую работу ради трех очков. На этой стадии было важно победить и использовать поражение «Тоттенхэма».

Сейчас остался следующий шаг до титула. Нам нужно отдохнуть и подготовиться к «Вест Бромвичу». 

Это мой первый сезон в Англии, в сложном чемпионате. Я рад за своих игроков, они это заслужили. Мы показываем, что заслужили победить в премьер-лиге.

Нужно постараться стать чемпионами в следующем матче. «Вест Бром» захочет провести с нами хорошую игру, но мы будем готовы», – сказал Конте в эфире BBC.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о победе над «Мидлсбро» (3:0).

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