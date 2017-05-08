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Віталь Гуркоў: «Я жывы – значыць бой не скончаны»

09.05.2017 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Шматразовы чэмпіён свету па тайскім боксе Віталь Гуркоў пракаментаваў няўдалы выступ на хатнім чэмпіянаце свету.

«Я прайграў свой першы чэмпіянат свету, самае смешнае і няёмкае, што гэта здарылася дома. Дзякуй усім за вялікую падтрымку. Непрыемнасць гэтую мы перажывем. Я жывы – значыць бой не скончаны», – напiсаў Гуркоў.

 
 
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Шматразовы чэмпіён свету па тайскім боксе Віталь Гуркоў пракаментаваў няўдалы выступ на хатнім чэмпіянаце свету.

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