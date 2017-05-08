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НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» выиграл серию у «Юты» со счетом 4-0
09.05.2017 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
В понедельник, 8 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА-2017 «Голден Стэйт» в гостевом матче с «Ютой» попытается оформить выход в финал Западной конференции.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Четвертый матч
«Голден Стэйт» выиграл серию – 4-0
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В понедельник, 8 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА-2017 «Голден Стэйт» в гостевом матче с «Ютой» попытается оформить выход в финал Западной конференции.
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