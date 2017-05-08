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НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» выиграл серию у «Юты» со счетом 4-0

09.05.2017 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 8 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА-2017 «Голден Стэйт» в гостевом матче с «Ютой» попытается оформить выход в финал Западной конференции.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

Юта – Голден Стэйт 95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28)
Дата проведения
9 мая, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча
Юта
Хэйворд (25), Мак (18), Гобер (12 + 13 подборов), Инглс (7), Диао (0)  старт; Экзам (15), Джонсон (6), Фэйворс (6), Нето (4), Худ (2), Боломбой (0), Лайлс (0).
Голден Стэйт
Карри (30 + 7 передач), Томпсон (21 + 5 потерь), Дюрэнт (18), Грин (17 + 10 подборов + 11 передач), Пачулия (2 + 8 подборов)  старт; МакГи (12), Кларк (8), Игудала (7), Ливингстон (6), Маккоу (0), Барнс (0), МакАду (0), Уэст (0).

«Голден Стэйт» выиграл серию – 4-0

 

 

 
 
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В понедельник, 8 мая, в рамках второго раунда плей-офф НБА-2017 «Голден Стэйт» в гостевом матче с «Ютой» попытается оформить выход в финал Западной конференции.

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