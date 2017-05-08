Беларусь – Швейцария. Андрей Костицын, скорее всего, пропустит матч

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, что нападающий Андрей Костицын пропустит матч против Швейцарии.

– Как здоровье у Денисова и Андрея Костицына?

– Вероятность участия первого в игре со Швейцарией послезавтра еще будем оценивать. А вот второй почти наверняка не поможет и в следующем матче, – сказал Льюис.

Отметим, что Костицын и Денисов пропустили матч против Канады (0:6).