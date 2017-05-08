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Беларусь – Швейцария. Андрей Костицын, скорее всего, пропустит матч
09.05.2017 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, что нападающий Андрей Костицын пропустит матч против Швейцарии.
– Как здоровье у Денисова и Андрея Костицына?
– Вероятность участия первого в игре со Швейцарией послезавтра еще будем оценивать. А вот второй почти наверняка не поможет и в следующем матче, – сказал Льюис.
Отметим, что Костицын и Денисов пропустили матч против Канады (0:6).
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, что нападающий Андрей Костицын пропустит матч против Швейцарии.
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