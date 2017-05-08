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Беларусь – Швейцария. Андрей Костицын, скорее всего, пропустит матч

09.05.2017 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, что нападающий Андрей Костицын пропустит матч против Швейцарии.

– Как здоровье у Денисова и Андрея Костицына?

– Вероятность участия первого в игре со Швейцарией послезавтра еще будем оценивать. А вот второй почти наверняка не поможет и в следующем матче, – сказал Льюис.

 Отметим, что Костицын и Денисов пропустили матч против Канады (0:6).

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал, что нападающий Андрей Костицын пропустит матч против Швейцарии.

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