|
Дэйв Льюис: «Степанов, если помните, был год назад в Петербурге, и дела с реализацией лишнего у нас были не лучше»
09.05.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением об игре команды в большинстве.
– В спецбригаде большинства очередное новое лицо – Демков. Продолжаете поиск?
– Да. Артем неплохо проявлял себя в большинстве в играх экстралиги. Пробуем использовать его навыки. Мы располагаем теми, кто есть в наличии.
– Признайтесь: ни разу за три матча не пожалели, что пренебрегли услугами Бэйлена и Степанова?
– Степанов, если помните, был год назад в Петербурге, и дела с реализацией лишнего у нас были не лучше. Достаточно убедительный ответ? – сказал Льюис.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дэйв Льюис: «Степанов, если помните, был год назад в Петербурге, и дела с реализацией лишнего у нас были не лучше»
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением об игре команды в большинстве.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии