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Дэйв Льюис: «Степанов, если помните, был год назад в Петербурге, и дела с реализацией лишнего у нас были не лучше»

09.05.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением об игре команды в большинстве.

– В спецбригаде большинства очередное новое лицо – Демков. Продолжаете поиск?

– Да. Артем неплохо проявлял себя в большинстве в играх экстралиги. Пробуем использовать его навыки. Мы располагаем теми, кто есть в наличии.

– Признайтесь: ни разу за три матча не пожалели, что пренебрегли услугами Бэйлена и Степанова?

– Степанов, если помните, был год назад в Петербурге, и дела с реализацией лишнего у нас были не лучше. Достаточно убедительный ответ? – сказал Льюис.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением об игре команды в большинстве.

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