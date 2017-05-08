ЧМ-2017. Евенко – худший по показателю полезности на турнире, Кулаков и Демков – в десятке

Защитник сборной Беларуси Олег Евенко имеет худший показатель полезности на ЧМ-2017 – «-6».

Нападающие Александр Кулаков и Артем Демков имеют «-4» и входят в десятку худших игроков по этому показателю.

Лучшими в команде Дэйва Льюиса по системе «+/-» являются Михаил Стефанович и Владимир Денисов – «0».

Статистика ЧМ-2017

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