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ЧМ-2017. Евенко – худший по показателю полезности на турнире, Кулаков и Демков – в десятке
09.05.2017 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Олег Евенко имеет худший показатель полезности на ЧМ-2017 – «-6».
Нападающие Александр Кулаков и Артем Демков имеют «-4» и входят в десятку худших игроков по этому показателю.
Лучшими в команде Дэйва Льюиса по системе «+/-» являются Михаил Стефанович и Владимир Денисов – «0».
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Защитник сборной Беларуси Олег Евенко имеет худший показатель полезности на ЧМ-2017 – «-6».
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