Sport.es: Коутиньо согласен перейти в «Барселону», «Ливерпуль» требует 90 млн евро

Каталонское издание Sport продолжает утверждать, что полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо летом станет игроком «Барселоны».

Сообщается, что бразилец дал согласие на переход в каталонский клуб. «Ливерпуль» потребует за трансфер Коутиньо около 90 миллионов евро, при этом «Барселона» не может позволить себе тратить на приобретение хавбека больше 80 миллионов.

Впрочем, утверждается, что для Коутиньо, его окружения и его агентов приоритетным остается вариант с мерсисайдским клубом. Чтобы трансфер состоялся, самому игроку необходимо надавить на клуб, но, скорее всего, он не будет этого делать.

Бразилец недавно подписал новый контракт с «Ливерпулем» до 2022 года.