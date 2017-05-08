Адвокат в третий раз возглавил сборную Голландии, Гуллит назначен его помощником

Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении нового главного тренера сборной Голландии.

Им стал Дик Адвокат, известный по работе в «Зените» и сборной России. В его тренерский штаб вошел Руд Гуллит, работавший с «Тереком».

69-летний Адвокат работал со сборной Голландии 5 раз, 3 из них – в качестве ассистента.