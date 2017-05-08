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Адвокат в третий раз возглавил сборную Голландии, Гуллит назначен его помощником
09.05.2017 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении нового главного тренера сборной Голландии.
Им стал Дик Адвокат, известный по работе в «Зените» и сборной России. В его тренерский штаб вошел Руд Гуллит, работавший с «Тереком».
69-летний Адвокат работал со сборной Голландии 5 раз, 3 из них – в качестве ассистента.
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Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении нового главного тренера сборной Голландии.
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