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Адвокат в третий раз возглавил сборную Голландии, Гуллит назначен его помощником

09.05.2017 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении нового главного тренера сборной Голландии.

Им стал Дик Адвокат, известный по работе в «Зените» и сборной России. В его тренерский штаб вошел Руд Гуллит, работавший с «Тереком».

69-летний Адвокат работал со сборной Голландии 5 раз, 3 из них – в качестве ассистента.

 
 
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Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении нового главного тренера сборной Голландии.

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