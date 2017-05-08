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Виктор Гончаров: «Если руководство федерации не поменяется, для нас это станет очень большой трагедией»

09.05.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров раскритиковал работу федерации.

– У нас большая обида на федерацию. Когда мы выиграли титул, нас наградил только главный судья соревнований и судьи, которые были на игре. Не было никакого шоу, никаких предложений для болельщиков, чтобы их заинтересовать. В этом плане у нас большая проблема по сравнению с другими странами.

Девчонки были просто ошарашены, что все прошло так обыденно. Не было ни одного человека из федерации. Они могут ездить в Голландию, Сербию, но до Мозыря, чтобы поздравить команду с первым местом, они доехать не могли. Почему так получается? Я не могу ответить, это не в моих полномочиях.

Клуб «Минчанка» начал развивать маркетинговую систему. Хотим создать фан-клубы. Мы постоянно движемся вперед.

- В волейбольной федерации что-то меняется?

– Честно говоря, мы в неведении. Не знаем, кто к нам придет. Если останется руководство в текущем составе, то это станет очень большой трагедией для нас. Люди не заинтересованы в развитии волейбола, и к волейболу они вообще отношения не имеют. 12-18 должна быть отчетно-выборная конференция, но никто ничего по этому поводу нам не говорит. Представители нынешней федерации ни разу не присутствовали на матчах Лиги чемпионов, ни на играх чемпионата Беларуси, – сказал Гончаров.

Виктор Гончаров: «Волейбольное сообщество разъединено, федерация не общается с клубами»

 
 
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Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров раскритиковал работу федерации.

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