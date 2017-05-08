|
Белорусские пятиборцы Илья Полозков и Татьяна Халдоба заняли второе место на этапе КМ
09.05.2017 15:04 — Новости Спорта | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пятиборцы Илья Полозков и Татьяна Халдоба заняли второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в венгерском Кечкемете, сообщает корреспондент БЕЛТА.Наиболее успешно из пяти видов белорусы выступили в конкуре, по итогам которого получили наивысший балл - 300 очков, в фехтовании они выиграли 16 поединков. Неплохо складывался для Ильи Полозкова и Татьяны Халдобы заключительное выступление - комбинированный вид, но по его итогам они уступили дуэту из Венгрии Бенце Деметру и Шарлоте Ковач. Белорусы набрали 1455 очков, хозяева этапа Кубка мира - 1464. Бронзовым призером стали пятиборцы из Чехии Ян Куф и Наталья Дианова - 1444 очка.Ранее завершились состязания спортсменов в личном зачете. Лучшим результатом у белорусов стало седьмое место Ольги Силкиной и 21-е - Ильи Полозкова.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наиболее успешно из пяти видов белорусы выступили в конкуре, по итогам которого получили наивысший балл - 300 очков, в фехтовании они выиграли 16 поединков.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии