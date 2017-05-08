ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские пятиборцы Илья Полозков и Татьяна Халдоба заняли второе место на этапе КМ

09.05.2017 15:04 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пятиборцы Илья Полозков и Татьяна Халдоба заняли второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в венгерском Кечкемете, сообщает корреспондент БЕЛТА.Наиболее успешно из пяти видов белорусы выступили в конкуре, по итогам которого получили наивысший балл - 300 очков, в фехтовании они выиграли 16 поединков. Неплохо складывался для Ильи Полозкова и Татьяны Халдобы заключительное выступление - комбинированный вид, но по его итогам они уступили дуэту из Венгрии Бенце Деметру и Шарлоте Ковач. Белорусы набрали 1455 очков, хозяева этапа Кубка мира - 1464. Бронзовым призером стали пятиборцы из Чехии Ян Куф и Наталья Дианова - 1444 очка.Ранее завершились состязания спортсменов в личном зачете. Лучшим результатом у белорусов стало седьмое место Ольги Силкиной и 21-е - Ильи Полозкова.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наиболее успешно из пяти видов белорусы выступили в конкуре, по итогам которого получили наивысший балл - 300 очков, в фехтовании они выиграли 16 поединков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2017. Сборная Беларуси худшая на турнире по среднему количеству бросков за матч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика