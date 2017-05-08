Лукашенко о хоккейной сборной на ЧМ-2017: пока играют отвратительно

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал игру национальной сборной по хоккею на Чемпионате мира и пообещал обсудить это на совещании по развитию спорта.

Сборная Беларуси накануне с разгромным счетом проиграла команде Канады , потерпев третье поражение подряд в матчах Чемпионата мира по хоккею-2017, который проходит в Германии и Франции.



© REUTERS Grigory Dukor В Париже очень холодно, даже когда очень горячо

"Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира, мы договорились с тренерами, спортсменами соберемся и будем думать, что делать", — заявил Лукашенко журналистам во вторник.

Он отметил, что во многих видах спорта у белорусов происходят провалы — как в хоккее, так в футболе и биатлоне. "Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта…" — подчеркнул глава государства и пообещал "отрегулировать" спортивную сферу.

Лукашенко также напомнил о совместной заявке Беларуси и Латвии на ЧМ-2021 по хоккею, он отметил, что даже если заявка не будет одобрена, то первенство обязательно состоится в Беларуси в 2022 или 2023 годах.

"Надо везти этот вид спорта в страну не для популяризации, он и так у нас популярен, надо для того, чтобы выигрывать. Но так, как играет наша команда, — это просто людям по нервам", — сказал президент, назвав игру хоккейной сборной "стыдобищем".

"Чего вышли, если ноги подкашиваются — бежать не могут, бросать по воротам не могут", — прокомментировал глава государства игру белорусов.

По словам Лукашенко, с такой игрой белорусская сборная может не выйти в плей-офф.