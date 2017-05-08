ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о хоккейной сборной на ЧМ-2017: пока играют отвратительно

09.05.2017 15:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал игру национальной сборной по хоккею на Чемпионате мира и пообещал обсудить это на совещании по развитию спорта.

Сборная Беларуси накануне с разгромным счетом проиграла команде Канады, потерпев третье поражение подряд в матчах Чемпионата мира по хоккею-2017, который проходит в Германии и Франции.

Лукашенко о хоккейной сборной на ЧМ-2017: пока играют отвратительно
© REUTERS Grigory Dukor
В Париже очень холодно, даже когда очень горячо

"Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира, мы договорились с тренерами, спортсменами соберемся и будем думать, что делать", — заявил Лукашенко журналистам во вторник.

Он отметил, что во многих видах спорта у белорусов происходят провалы — как в хоккее, так в футболе и биатлоне. "Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта…" — подчеркнул глава государства и пообещал "отрегулировать" спортивную сферу.

Лукашенко также напомнил о совместной заявке Беларуси и Латвии на ЧМ-2021 по хоккею, он отметил, что даже если заявка не будет одобрена, то первенство обязательно состоится в Беларуси в 2022 или 2023 годах.

"Надо везти этот вид спорта в страну не для популяризации, он и так у нас популярен, надо для того, чтобы выигрывать. Но так, как играет наша команда, — это просто людям по нервам", — сказал президент, назвав игру хоккейной сборной "стыдобищем".

"Чего вышли, если ноги подкашиваются — бежать не могут, бросать по воротам не могут", — прокомментировал глава государства игру белорусов.

По словам Лукашенко, с такой игрой белорусская сборная может не выйти в плей-офф.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства пообещал "отрегулировать" сферу спорта, отметив, что во многих видах у белорусов случались провалы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские пятиборцы Илья Полозков и Татьяна Халдоба заняли второе место на этапе КМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика