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Лукашенко о хоккейной сборной на ЧМ-2017: пока играют отвратительно
09.05.2017 15:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал игру национальной сборной по хоккею на Чемпионате мира и пообещал обсудить это на совещании по развитию спорта.
Сборная Беларуси накануне
© REUTERS Grigory Dukor
"Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира, мы договорились с тренерами, спортсменами соберемся и будем думать, что делать", — заявил Лукашенко журналистам во вторник.
Он отметил, что во многих видах спорта у белорусов происходят провалы — как в хоккее, так в футболе и биатлоне. "Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта…" — подчеркнул глава государства и пообещал "отрегулировать" спортивную сферу.
Лукашенко также напомнил о совместной заявке Беларуси и Латвии на ЧМ-2021 по хоккею, он отметил, что даже если заявка не будет одобрена, то первенство обязательно состоится в Беларуси в 2022 или 2023 годах.
"Надо везти этот вид спорта в страну не для популяризации, он и так у нас популярен, надо для того, чтобы выигрывать. Но так, как играет наша команда, — это просто людям по нервам", — сказал президент, назвав игру хоккейной сборной "стыдобищем".
"Чего вышли, если ноги подкашиваются — бежать не могут, бросать по воротам не могут", — прокомментировал глава государства игру белорусов.
По словам Лукашенко, с такой игрой белорусская сборная может не выйти в плей-офф.
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Глава государства пообещал "отрегулировать" сферу спорта, отметив, что во многих видах у белорусов случались провалы.
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