Александр Лукашенко: «Поражение от канадцев? Стыдобища. После чемпионата соберемся и будем думать, что делать»

Президент Беларуси Александр Лукашенко не доволен стартом сборной на чемпионате мира.

«Ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира (мы уже договорились с тренерами, спортсменами) соберемся и будем думать, что делать. В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, — провал.

Поражение от канадцев? Стыдобища. Лучше было бы не выходить. В хоккей играть не умеют.

Посмотрим, что будет дальше. Сделают выводы, начнут играть — будем это принимать. Нет — значит, мы с этим мириться не будем», – сказал Лукашенко.