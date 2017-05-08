ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Поражение от канадцев? Стыдобища. После чемпионата соберемся и будем думать, что делать»

09.05.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко не доволен стартом сборной на чемпионате мира.

«Ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира (мы уже договорились с тренерами, спортсменами) соберемся и будем думать, что делать. В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, — провал.

Поражение от канадцев? Стыдобища. Лучше было бы не выходить. В хоккей играть не умеют.

Посмотрим, что будет дальше. Сделают выводы, начнут играть — будем это принимать. Нет — значит, мы с этим мириться не будем», – сказал Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко не доволен стартом сборной на чемпионате мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лукашенко о хоккейной сборной на ЧМ-2017: пока играют отвратительно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика