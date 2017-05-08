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Александр Лукашенко: «Поражение от канадцев? Стыдобища. После чемпионата соберемся и будем думать, что делать»
09.05.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко не доволен стартом сборной на чемпионате мира.
«Ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира (мы уже договорились с тренерами, спортсменами) соберемся и будем думать, что делать. В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, — провал.
Поражение от канадцев? Стыдобища. Лучше было бы не выходить. В хоккей играть не умеют.
Посмотрим, что будет дальше. Сделают выводы, начнут играть — будем это принимать. Нет — значит, мы с этим мириться не будем», – сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко: «Поражение от канадцев? Стыдобища. После чемпионата соберемся и будем думать, что делать»
Президент Беларуси Александр Лукашенко не доволен стартом сборной на чемпионате мира.
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