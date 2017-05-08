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Медальные надежды на Олимпиаде-2018 белорусская команда связывает с фристайлом и биатлоном - НОК
09.05.2017 15:52 — Новости Спорта | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медальные надежды на зимних Олимпийских играх 2018 года белорусская команда связывает с фристайлом и биатлоном. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов, сообщает корреспондент БЕЛТА.Как сообщалось, Президент НОК Александр Лукашенко подписал сегодня заявку об участии белорусской команды в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Республика Корея). По мнению Анатолия Котова, болельщики могут рассчитывать в первую очередь на удачное выступление в тех видах спорта, в которых белорусы традиционно сильны. "Медальные надежды прежде всего связываются с биатлоном и фристайлом, где у нас наиболее сильные составы. Всерьез должны проявить себя и представители конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания. Есть лицензии в горных лыжах и лыжных гонках, но, откровенно, в этих видах всерьез рассчитывать на успех пока не приходится", - отметил генеральный секретарь НОК.Планируется, что белорусские атлеты завоюют 25-30 лицензий на предстоящие зимние Игры. "Уверен, все наши спортсмены, которые поедут на главные старты четырехлетия, будут бороться за самые высокие места", - подчеркнул Анатолий Котов.-0-
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По мнению Анатолия Котова, болельщики могут рассчитывать в первую очередь на удачное выступление в тех видах спорта, в которых белорусы традиционно сильны.
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