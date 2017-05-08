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Ессе Туоминен: «В Финляндии хватает выпивших людей, спящих на улицах, чего не увидишь в Минске»

09.05.2017 16:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Финский форвард БАТЭ Ессе Туоминен рассказал, что рассчитывает вернуться на поле через 5-7 недель.

– Думаю, вернусь на поле через 5-7 недель. Был в ваших больницах: специалисты в Беларуси такие же профессионалы, как и в Финляндии. Возможно, ремонт у нас в стране выглядит лучше, но и поход как правило затягивается дольше.

Вообще, радует отношение ко мне в общественном транспорте. Когда спускаюсь в метро, мне помогают, уступают место. Такое редко встретишь в Финляндии.

Говорят, будто белорусы излишне увлекаются алкоголем? Не заметил. Во всяком случае, на родине хватает выпивших людей, спящих на улицах, чего не увидишь в Минске, – сказал Туоминен в программе «Спорт-кадр».

 
Теги: Минск
 
 
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Финский форвард БАТЭ Ессе Туоминен рассказал, что рассчитывает вернуться на поле через 5-7 недель.

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