Александр Хацкевич: «Манеж в Гродно открыли. Второй в Беларуси. Ну и, похоже, решили, что теперь должны команды типа Болгарии, Словении – только обыгрывать»

Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич рассказал о проблемах развития футбола в стране.

– В детстве вы какое-то время занимались хоккеем, а будучи футболистом Динамо, вместе с Андреем Шевченко подпольно играли на катке Сокола. На лед давно выходили?

– Давненько. Последний раз — девять лет назад, когда я работал в Витебске, а тренеры местного хоккейного клуба, мои ровесники, пригласили поиграть в Ночной хоккейной лиге. С удовольствием поучаствовал.

– К слову, хоккейные амбиции Беларуси понятны. Количество крытых катков вызывает уважение. А вот футбольные претензии соседей, на наш взгляд, несколько завышены. Согласитесь? По сравнению с хоккеем футбол там — бедный родственник.

– Конечно, любые амбиции нужно оценивать, отталкиваясь и от инфраструктуры, и от уровня национального чемпионата, и от участия государства в развитии конкретного вида спорта. За те два года, что я работал, увидел, что руководство федерации пытается что-то делать.

Вот, говорят, манеж в Гродно открыли — искусственное поле, накрытое надувной крышей. Второй в Беларуси за все время. Ну и, похоже, решили, что при такой инфраструктуре теперь с командами уровня Франции должны как минимум играть вничью, а команды типа Болгарии, Словении — только обыгрывать! При этом — очень легко, – сказал Хацкевич.