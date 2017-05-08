ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Хацкевич: «Манеж в Гродно открыли. Второй в Беларуси. Ну и, похоже, решили, что теперь должны команды типа Болгарии, Словении – только обыгрывать»

09.05.2017 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич рассказал о проблемах развития футбола в стране.

– В детстве вы какое-то время занимались хоккеем, а будучи футболистом Динамо, вместе с Андреем Шевченко подпольно играли на катке Сокола. На лед давно выходили?

– Давненько. Последний раз — девять лет назад, когда я работал в Витебске, а тренеры местного хоккейного клуба, мои ровесники, пригласили поиграть в Ночной хоккейной лиге. С удовольствием поучаствовал.

– К слову, хоккейные амбиции Беларуси понятны. Количество крытых катков вызывает уважение. А вот футбольные претензии соседей, на наш взгляд, несколько завышены. Согласитесь? По сравнению с хоккеем футбол там — бедный родственник.

– Конечно, любые амбиции нужно оценивать, отталкиваясь и от инфраструктуры, и от уровня национального чемпионата, и от участия государства в развитии конкретного вида спорта. За те два года, что я работал, увидел, что руководство федерации пытается что-то делать.

Вот, говорят, манеж в Гродно открыли — искусственное поле, накрытое надувной крышей. Второй в Беларуси за все время. Ну и, похоже, решили, что при такой инфраструктуре теперь с командами уровня Франции должны как минимум играть вничью, а команды типа Болгарии, Словении — только обыгрывать! При этом — очень легко, – сказал Хацкевич.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич рассказал о проблемах развития футбола в стране.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ессе Туоминен: «В Финляндии хватает выпивших людей, спящих на улицах, чего не увидишь в Минске»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика