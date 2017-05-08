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Сергей Костицын: «Сегодня тренировка носила необязательный характер, но команда практически в полном составе вышла на лед»
09.05.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын подвел итоги сегодняшней тренировки.
«Сегодня мы провели хорошую тренировку. Она носила необязательный характер, но команда практически в полном составе вышла на лед.
Мы должны быть хорошо готовы к игре со Швейцарией. У каждой сборной есть свои сильные стороны. Что касается швейцарцев, это быстрая команда, и по накалу этот матч вряд ли будет чем-то отличаться от трех предыдущий», – сказал Костицын.
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Сергей Костицын: «Сегодня тренировка носила необязательный характер, но команда практически в полном составе вышла на лед»
Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын подвел итоги сегодняшней тренировки.
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