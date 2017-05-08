Сергей Костицын: «Сегодня тренировка носила необязательный характер, но команда практически в полном составе вышла на лед»

Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын подвел итоги сегодняшней тренировки.

«Сегодня мы провели хорошую тренировку. Она носила необязательный характер, но команда практически в полном составе вышла на лед.

Мы должны быть хорошо готовы к игре со Швейцарией. У каждой сборной есть свои сильные стороны. Что касается швейцарцев, это быстрая команда, и по накалу этот матч вряд ли будет чем-то отличаться от трех предыдущий», – сказал Костицын.