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Скардино: биатлонисты полны сил и желания показать максимум в олимпийский сезон

09.05.2017 17:24 — Новости Спорта | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты полны сил и желания показать максимально высокий результат в олимпийский сезон, заявила журналистам одна из ведущих белорусских биатлонисток Надежда Скардино, сообщает корреспондент БЕЛТА.Подготовка к сезону только стартовала. "Рада, что к важным стартам будем готовиться под руководством тренеров Альфреда Эдера и Федора Свободы. Команда полна сил и желания работать летом, заложить функциональную базу на осень и зиму. Биатлонисты постараются показать максимальные результаты в олимпийский сезон", - отметила Надежда Скардино.На прошлых зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014-м белорусская команда по биатлону завоевала четыре награды: три золотые медали на счету Дарьи Домрачевой, бронзовую выиграла в индивидуальной гонке на 15 км Надежда Скардино. Еще две золотые медали в Сочи в активе фристайлистов Аллы Цупер и Антона Кушнира.Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля в 2018 года. Белорусские атлеты планируют завоевать 25-30 лицензий на участие в главных стартах четырехлетия.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Подготовка к сезону только стартовала. "Рада, что к важным стартам будем готовиться под руководством тренеров Альфреда Эдера и Федора Свободы. Команда полна сил и...

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